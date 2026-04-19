Printemps de l’Âne 2026 17770 Saint-Césaire

Saint-Césaire

Printemps de l’Âne 2026

17770 1 Chez Péros Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:30:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

À l’occasion du Printemps de l’Âne, évènement national dans toute la France chez les âniers membres de la Fédération Nationale Ânes et Randonnées, venez découvrir les ânes et la randonnée en leur compagnie.

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17770 1 Chez Péros Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 79 40 94 lesanesdelareverie@gmail.com

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English :

For the Printemps de l’Âne (donkey spring), a national event held throughout France by donkey-owners who are members of the Fédération Nationale Ânes et Randonnées, come and discover donkeys and hiking in their company.

L’événement Printemps de l’Âne 2026 Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge