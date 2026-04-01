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Printemps de l’âne à Saint-Césaire Les Ânes de la Rêverie Saint-Césaire

Printemps de l’âne à Saint-Césaire Les Ânes de la Rêverie Saint-Césaire dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Les Ânes de la Rêverie

Adresse : 1 Chez Péros

Ville : 17770 Saint-Césaire

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Césaire

Printemps de l’âne à Saint-Césaire

Les Ânes de la Rêverie 1 Chez Péros Saint-Césaire Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Le Printemps de l’Âne édition 2026 propose une animation les animaux.
L’accès se fait impérativement par le Paléosite, en suivant les petits panneaux Ânes.
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Les Ânes de la Rêverie 1 Chez Péros Saint-Césaire 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 79 40 94 

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English :

The 2026 edition of the Printemps de l’Âne (Donkey Spring) will feature an animal animation.
Access is via the Paleosite, following the small donkey signs.

L’événement Printemps de l’âne à Saint-Césaire Saint-Césaire a été mis à jour le 2026-04-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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