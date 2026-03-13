Printemps de l’âne Saint-Maden
Printemps de l’âne Saint-Maden samedi 18 avril 2026.
Printemps de l’âne
Etang de la Gravelle Saint-Maden Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Une belle journée pour découvrir la randonnée avec un âne et les acteurs locaux qui font la richesse de notre territoire !
Avec des ateliers nature et créatifs (horaires en commentaire), un marché de producteurs et de créateurs, de la restauration sur place, une soirée musicale à partir de 18h30, et plein d’autres animations !
Programme
– 11h/13h30/15h30/17h30 Initiation à la randonnée avec une âne 1h15 5€
– 14h Balade Plantes sauvages & comestibles 1h30 8€
– 14h45/15h30 Atelier monotype végétal 45mins 5€
– Concours de dessin du plus bel âne
– Parcours de maniabilité 2,5€
– Stand de maquillage 2€
– 11h à 18h Marché de producteurs et créateurs
A partir de 18h30 soirée concert
Chien rouge L’orage chante Brassens… .
Etang de la Gravelle Saint-Maden 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 02 93 63
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English :
L’événement Printemps de l’âne Saint-Maden a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme