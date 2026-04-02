Printemps de Lanvellec Conservatoire de Brest Les Petites Mains Ploumilliau
Printemps de Lanvellec Conservatoire de Brest Les Petites Mains Ploumilliau vendredi 8 mai 2026.
Ploumilliau
Printemps de Lanvellec Conservatoire de Brest Les Petites Mains
Place de l’Église Ploumilliau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 15:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Direction Emmanuel Rousson
Les artistes en herbe du Conservatoire nous embarquent pour un voyage musical autour de l’Europe. Une multitude de petites pièces au clavecin ou encore à la flûte nous permettront de découvrir les vastes espaces de la musique baroque et les jeunes talents qui s’y épanouissent. .
Place de l’Église Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72
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English :
L’événement Printemps de Lanvellec Conservatoire de Brest Les Petites Mains Ploumilliau a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR