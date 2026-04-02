Printemps de Lanvellec Étudiants du Conservatoire de Brest Ploumilliau
Printemps de Lanvellec Étudiants du Conservatoire de Brest Ploumilliau vendredi 8 mai 2026.
Ploumilliau
Printemps de Lanvellec Étudiants du Conservatoire de Brest
Place de l’Église Ploumilliau Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Distribution Jocelyn Renault > traverso
Magali Biblemont > traverso
Patrick L’Helgoualc’h > théorbe
Rémi Mongruel > basson
Clémence Schweyer > clavecin, orgue
Nous accueillerons pour ce concert, cinq étudiants du conservatoire de Brest. Ils interpréteront en trio, duo ou solo des œuvres de Robert de Visée, Dietrich Buxtehude, Jean-Baptiste Loeillet & Georg Philipp Telemann. .
Place de l’Église Ploumilliau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72
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English :
L’événement Printemps de Lanvellec Étudiants du Conservatoire de Brest Ploumilliau a été mis à jour le 2026-04-02 par SITARMOR