Printemps de l’architecture histoire de rues #2 Saintes
Printemps de l’architecture histoire de rues #2 Saintes mardi 14 avril 2026.
Printemps de l’architecture histoire de rues #2
Rendez-vous square Foch, côté rue du Général Sarrail Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 15:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Histoire de la rue du Général Sarrail. Partagez l’histoire d’une rue, d’un quartier, ses anecdotes et ses mystères.
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Rendez-vous square Foch, côté rue du Général Sarrail Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26
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English :
History of rue du Général Sarrail. Share the history of a street, a neighborhood, its anecdotes and mysteries.
L’événement Printemps de l’architecture histoire de rues #2 Saintes a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge