Printemps de l’Art déco 2025 Exposition L’Art déco et la mode à Alaincourt

39 rue du Général de Gaulle Alaincourt Aisne

Les architectes ont été influencés par le mouvement Art déco, les acteurs de la mode aussi.

Découvrez les étonnantes similitudes entre les motifs architecturaux de Saint-Quentin et les éléments de la mode féminine.

Découvrez également une exposition d’extraits de revues de mode illustrée.

Exposition du vendredi 3 avril au dimanche 31 mai 2026.

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h (fermeture de la billetterie 17h).

Tarifs

– 5€ par personne

– 3.50€ par enfant de 6 à 12 ans

– gratuit pour les moins de 6 ans

– 3.50€ pour les groupes à partir de 15 personnes

Billetterie sur place et à l’Office de Tourisme du Saint-Quentinois.

Musée La Maison de Marie-Jeanne, 39 rue du Général de Gaulle, 02240 Alaincourt

39 rue du Général de Gaulle Alaincourt 02240 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 63 62 07 musee@alaincourt-aisne.fr

English :

Architects were influenced by the Art Deco movement, and so were fashion designers.

Discover the striking similarities between Saint-Quentin’s architectural motifs and elements of women’s fashion.

There’s also an exhibition of extracts from illustrated fashion magazines.

On view from Friday April 3 to Sunday May 31, 2026.

Wednesday to Sunday, 2pm to 6pm (ticket office closes at 5pm).

Admission

– 5? per person

– 3.50? per child aged 6 to 12

– free for children under 6

– 3.50? for groups of 15 people or more

Ticket sales on site and at the Saint-Quentinois Tourist Office.

Musée La Maison de Marie-Jeanne, 39 rue du Général de Gaulle, 02240 Alaincourt, France

L’événement Printemps de l’Art déco 2025 Exposition L’Art déco et la mode à Alaincourt Alaincourt a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Saint-Quentinois