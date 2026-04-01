Printemps de l’Art Déco 2026 La grande bouquinerie au buffet de la gare Saint-Quentin
Printemps de l’Art Déco 2026 La grande bouquinerie au buffet de la gare Saint-Quentin vendredi 10 avril 2026.
Saint-Quentin
Printemps de l’Art Déco 2026 La grande bouquinerie au buffet de la gare
Place Baudez Saint-Quentin Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 09:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Dans une ambiance bouquiniste des années 20, retrouvez les bénévoles de l’association Enfance et Partage Haute-Picardie pour une vente de livres au sein du buffet de la gare.
La bouquinerie sera ouverte de 9h à 18h du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2026.
Entrée libre.
Dans une ambiance bouquiniste des années 20, retrouvez les bénévoles de l’association Enfance et Partage Haute-Picardie pour une vente de livres au sein du buffet de la gare.
La bouquinerie sera ouverte de 9h à 18h du vendredi 10 au dimanche 12 avril 2026.
Entrée libre. .
Place Baudez Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 62 71 91 tourisme@saint-quentin.fr
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English :
In a bookshop atmosphere reminiscent of the 1920s, join volunteers from the Enfance et Partage Haute-Picardie association for a book sale in the station buffet.
The bookshop will be open from 9am to 6pm from Friday April 10 to Sunday April 12, 2026.
Admission free.
L’événement Printemps de l’Art Déco 2026 La grande bouquinerie au buffet de la gare Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-02-27 par OT du Saint-Quentinois
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