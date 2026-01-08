Printemps de l’Art Déco 2026 Soirée cabaret années folles à Origny Sainte Benoite Origny-Sainte-Benoite

Printemps de l’Art Déco 2026 Soirée cabaret années folles à Origny Sainte Benoite

19 place Jean Mermoz Origny-Sainte-Benoite Aisne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30 22:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Plongez au coeur des années 1920 à 1930 chansons et costumes d’époques pour l’occasion afin de faire revivre ces années incroyables, si bien nommées Les années folles , le 30 mai à 20h30 à la salle du temps libre d’ Origny-Sainte-Benoîte.

Tarif unique de 15 euros.

Durée 2 heures (avec l’entracte).

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au 03.23.67.05.00. ou tourisme@saint-quentin.fr

Billetterie en lignehttps://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/visites-activites/

Buvette et petite restauration sur place.

19 place Jean Mermoz Origny-Sainte-Benoite 02390 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

English :

Plunge into the heart of the 1920s to 1930s: songs and period costumes for the occasion to bring back to life those incredible years, so aptly named Les années folles , on May 30 at 8:30pm at the Salle du Temps Libre in Origny-Sainte-Benoîte.

Price: 15 euros.

Duration 2 hours (with intermission).

Booking essential at the Tourist Office on 03.23.67.05.00. or tourisme@saint-quentin.fr

Online ticketinghttps://www.destination-saintquentin.fr/categorie-produit/visites-activites/

Refreshments and snacks on site.

