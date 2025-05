Printemps de l’Art déco Les églises de Sauchy-Lestrée et de Sauchy-Cauchy – Sauchy-Lestrée, 17 mai 2025 07:00, Sauchy-Lestrée.

Printemps de l’Art déco Les églises de Sauchy-Lestrée et de Sauchy-Cauchy rue Nagot Sauchy-Lestrée Pas-de-Calais

Samedi 17 mai à 10h30

Printemps de l’Art déco

LES ÉGLISES DE SAUCHY-LESTRÉE ET DE SAUCHY-CAUCHY

Le temps d’une visite, découvrez deux églises de la Reconstruction l’église de Sauchy-Lestrée et l’église de Sauchy-Cauchy. Construites par des architectes de renom, elles présentent des éléments décoratifs d’exception comme une verrière de Jean Gaudin ou encore un chemin de croix réalisé par René Lalique pour l’église de Sauchy-Lestrée.

Informations pratiques

Durée 1h30 (45 minutes par église déplacement non compris)

Rdv à 10h30, rue Nagot, Sauchy-Lestrée et à 11h15, rue du Calvaire, Sauchy-Cauchy

Tarif 9,50 € tarif réduit 6,20€

Réservation sur arraspaysdartois.com .

rue Nagot

Sauchy-Lestrée 62860 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 51 26 95 contact@arraspaysdartois.com

