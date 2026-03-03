Printemps de l’Art déco Parcours urbain Balade Art déco dans le quartier Henriville Amiens
Printemps de l’Art déco Parcours urbain Balade Art déco dans le quartier Henriville Amiens samedi 18 avril 2026.
Printemps de l’Art déco Parcours urbain Balade Art déco dans le quartier Henriville
160 rue Creton Amiens Somme
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 11:00:00
fin : 2026-05-17 12:15:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-05-17
PARCOURS URBAIN
À travers ses maisons aux façades géométriques, ses ornements stylisés et ses matériaux, cette promenade architecturale est incontournable !
Réservation conseillée
Réservation
https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/
160 rue Creton Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
English :
URBAN ITINERARY
With its geometric facades, stylized ornamentation and materials, this architectural walk is a must!
Reservations recommended
Reservations required:
https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/
