Printemps de l’Art déco Parcours urbain Balade Art déco dans le quartier Henriville Amiens

Printemps de l’Art déco Parcours urbain Balade Art déco dans le quartier Henriville

160 rue Creton Amiens Somme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 11:00:00

fin : 2026-05-17 12:15:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-05-17

PARCOURS URBAIN

À travers ses maisons aux façades géométriques, ses ornements stylisés et ses matériaux, cette promenade architecturale est incontournable !

Réservation conseillée

Réservation

https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/

160 rue Creton Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

English :

URBAN ITINERARY

With its geometric facades, stylized ornamentation and materials, this architectural walk is a must!

Reservations recommended

Reservations required:

https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/

