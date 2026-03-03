Printemps de l’Art déco Parcours urbain Le B.A.-ba de l’Art déco Amiens
Printemps de l’Art déco Parcours urbain Le B.A.-ba de l’Art déco Amiens samedi 4 avril 2026.
Printemps de l’Art déco Parcours urbain Le B.A.-ba de l’Art déco
rue des Otages Amiens Somme
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 11:00:00
fin : 2026-05-10 12:30:00
Date(s) :
2026-04-04 2026-05-10
PARCOURS URBAIN
Arpentez le centre-ville avec votre guide pour découvrir les plus petits détails cachés de ce mouvement artistique de l’entre-deux-guerres.
Réservation conseillée
Réservation
https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/
PARCOURS URBAIN
Arpentez le centre-ville avec votre guide pour découvrir les plus petits détails cachés de ce mouvement artistique de l’entre-deux-guerres.
Réservation conseillée
Réservation
https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/ .
rue des Otages Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
URBAN ITINERARY
Stroll through the city center with your guide to discover the smallest hidden details of this artistic movement of the interwar period.
Reservations recommended
Reservations required:
https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/
L’événement Printemps de l’Art déco Parcours urbain Le B.A.-ba de l’Art déco Amiens a été mis à jour le 2026-03-03 par OT D’AMIENS