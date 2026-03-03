Printemps de l’Art déco Parcours urbain Le B.A.-ba de l’Art déco Amiens

Printemps de l’Art déco Parcours urbain Le B.A.-ba de l’Art déco

rue des Otages Amiens Somme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-05-10 12:30:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-05-10

PARCOURS URBAIN

Arpentez le centre-ville avec votre guide pour découvrir les plus petits détails cachés de ce mouvement artistique de l’entre-deux-guerres.

Réservation conseillée

Réservation

https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/

rue des Otages Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

English :

URBAN ITINERARY

Stroll through the city center with your guide to discover the smallest hidden details of this artistic movement of the interwar period.

Reservations recommended

Reservations required:

https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/

