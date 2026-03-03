Printemps de l’Art déco Parcours urbain Les garages de centre-ville une architecture singulière Amiens
Printemps de l’Art déco Parcours urbain Les garages de centre-ville une architecture singulière Amiens dimanche 26 avril 2026.
Printemps de l’Art déco Parcours urbain Les garages de centre-ville une architecture singulière
boulevard de Belfort Amiens Somme
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-05-23 16:15:00
Date(s) :
2026-04-26 2026-05-23
PARCOURS URBAIN
En voiture, Simone ! À l’image des grands magasins émergeant dès la fin du 19ème siècle, les garages s’implantent en centre-ville. Lors de cette visite, nous vous proposons de retracer le parcours de ces immeubles d’exception.
Réservation conseillée
Réservation
https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/
boulevard de Belfort Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com
English :
URBAN ITINERARY
All aboard, Simone! Like the department stores that began to emerge at the end of the 19th century, garages are becoming established in the city center. On this tour, we invite you to retrace the history of these exceptional buildings.
Reservations recommended
Reservations required:
https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/
