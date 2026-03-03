Printemps de l’Art déco Parcours urbain Les garages de centre-ville une architecture singulière

boulevard de Belfort Amiens Somme

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-05-23 16:15:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-23

PARCOURS URBAIN

En voiture, Simone ! À l’image des grands magasins émergeant dès la fin du 19ème siècle, les garages s’implantent en centre-ville. Lors de cette visite, nous vous proposons de retracer le parcours de ces immeubles d’exception.

Réservation conseillée

Réservation

https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/

PARCOURS URBAIN

En voiture, Simone ! À l’image des grands magasins émergeant dès la fin du 19ème siècle, les garages s’implantent en centre-ville. Lors de cette visite, nous vous proposons de retracer le parcours de ces immeubles d’exception.

Réservation conseillée

Réservation

https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/ .

boulevard de Belfort Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 22 58 90 patrimoine@amiens-metropole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

URBAN ITINERARY

All aboard, Simone! Like the department stores that began to emerge at the end of the 19th century, garages are becoming established in the city center. On this tour, we invite you to retrace the history of these exceptional buildings.

Reservations recommended

Reservations required:

https://www.amiens-tourisme.com/voir-faire/visites-guidees/resaamah/

L’événement Printemps de l’Art déco Parcours urbain Les garages de centre-ville une architecture singulière Amiens a été mis à jour le 2026-03-03 par OT D’AMIENS