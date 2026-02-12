Printemps de l’égalité Salle des fêtes Maison des associations Vichy

Printemps de l’égalité

Pour la 4ème édition du Printemps de l’Egalité, l’ensemble des partenaires a choisi la thématique de la fraternité et vous donne rendez-vous à la Maison des Associations de Vichy les vendredi 6 et samedi 7 mars 2026.

Salle des fêtes Maison des associations Place de l’Hôtel de Ville Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

For the 4th edition of Printemps de l?Egalité, all the partners have chosen the theme of fraternity and look forward to seeing you at the Maison des Associations in Vichy on Friday 6 and Saturday 7 March 2026.

