Printemps de l’entrepreneuriat féminin Troyes

Le Printemps de l’Entrepreneuriat Féminin est une journée gratuite, ouverte à toutes et tous, imaginée par l’association Créez comme Elles pour soutenir celles et ceux qui entreprennent, qui hésitent encore… ou qui ont simplement besoin de reprendre souffle et élan.



L’édition 2026 s’articule autour d’un fil rouge fort Sécuriser pour oser .

Parce qu’oser ne signifie pas foncer tête baissée, mais avancer avec plus de clarté, de repères et de confiance.



Tout au long de la journée, les participantes et participants pourront

> assister à une conférence inspirante de Marie Donzel, autour de L’art de demander une compétence clé, trop souvent sous-estimée dans les parcours entrepreneuriaux ;

> participer à des ateliers concrets pour monter en compétences, quel que soit le stade de maturité de leur projet (Jeune Pousse pour les débutantes, Floraison pour les plus confirmées) ;

> vivre de vrais temps d’échanges et de networking, pour sortir de l’isolement, croiser les regards et créer des connexions utiles (et parfois décisives).



La journée se clôturera par une soirée conviviale, au cours de laquelle une photo professionnelle sera offerte à chaque personne inscrite un détail en apparence, un vrai levier de crédibilité et de confiance dans la réalité. .

Maison des associations Troyes 10000 Aube Grand Est contact@creezcommeelles.com

