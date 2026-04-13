Printemps de l’International, Campus de Vanteaux, Limoges
Printemps de l’International, Campus de Vanteaux, Limoges lundi 27 avril 2026.
Printemps de l’International 27 et 28 avril Campus de Vanteaux Haute-Vienne
Sur inscription via le formulaire dédié
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T09:00:00+02:00 – 2026-04-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T18:30:00+02:00
VENDREDI 24 AVRIL 2026
20e anniversaire du Bureau d’Accueil International à l’Insolite. Soirée festive réservée aux étudiants internationaux de l’université de Limoges – sur inscription.
LUNDI 27 AVRIL 2026
- 14 h Accueil
Ouverture du « Village de l’international » et café de bienvenue : stands et activités proposés par les services du Pôle International et les associations étudiantes de 14h à 18h.
- 15h – 16h15 Atelier 1 « paroles d’internationaux »
Des étudiants et des personnels de l’université viendront partager leur expérience internationale. Quelles étaient leurs motivations ? Qu’en ont-ils retiré ?
- 16h30 – 18h Atelier 2 « Mobilités durables » Christophe Dagot et Emilie Chevalier
Une mobilité internationale implique des déplacements, parfois lointains. Comment concilier responsabilité environnementale et maintenir la mobilité des étudiants et des personnels ?
- A partir de 18 h Moment festif avec dégustation de produits internationaux et démonstration de danses du monde
Parce qu’international rime avec convivial, venez égayer vos papilles dans une ambiance festive !
MARDI 28 AVRIL 2026
- 9h – 10h30 Atelier 3 Témoignage du Pr. Dominique Baillargeat et du Pr. Dieu Donné GNONLONFOUN
Deux regards croisés d’enseignants-chercheurs formés à UNILIM sur le rôle de l’international dans leur carrière.
- 11h Inauguration de la Maison de l’International (sur invitation uniquement)
Vincent Jolivet, président de l’université, inaugurera la Maison de l’International en présence des partenaires territoriaux.
-
12 h buffet déjeunatoire (sur invitation)
-
14h – 15h15 Atelier 4 « Interculturalité au quotidien » (Camille Nau et Stéphanie Senos)
Parce que les interactions avec des publics internationaux ne vont pas toujours de soi, cet atelier vise à sensibiliser la communauté aux manières d’améliorer leur accueil et leur accompagnement.
- 15h30 – 17h Atelier 5 « Pourquoi une stratégie internationale à l’université ? »
L’international à l’université reste un domaine relativement peu connu pour beaucoup. Alors, pourquoi vouloir en faire un pilier de l’université ?
- 17h Clôture
Remise des prix « Ambassadeurs Unilim de l’international ». Conclusion musicale par les étudiants
Pour plus d’informations, contactez le Pôle International à l’adresse ri@unilim.fr
Campus de Vanteaux 39 rue Camille Guérin Limoges 87170 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.unilim.fr/printemps-international/ »}] [{« link »: « https://formulaires.unilim.fr/soiree-etudiants-internationaux/ »}, {« link »: « mailto:ri@unilim.fr »}]
L’Université de Limoges organise, du 24 au 28 avril 2026, le Printemps de l’international, un temps fort dédié à la valorisation de son engagement et de ses actions à l’international.
Service communication université de Limoges
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