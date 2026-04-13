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Printemps de l’International, Campus de Vanteaux, Limoges

Printemps de l’International, Campus de Vanteaux, Limoges

Printemps de l’International, Campus de Vanteaux, Limoges lundi 27 avril 2026.

Lieu : Campus de Vanteaux

Adresse : 39 rue Camille Guérin

Ville : 87170 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : lundi 27 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Tarif : Sur inscription via le formulaire dédié

Printemps de l’International 27 et 28 avril Campus de Vanteaux Haute-Vienne

Sur inscription via le formulaire dédié

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-27T09:00:00+02:00 – 2026-04-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T18:30:00+02:00

VENDREDI 24 AVRIL 2026
20e anniversaire du Bureau d’Accueil International à l’Insolite. Soirée festive réservée aux étudiants internationaux de l’université de Limoges – sur inscription.
LUNDI 27 AVRIL 2026

  • 14 h Accueil

Ouverture du « Village de l’international » et café de bienvenue : stands et activités proposés par les services du Pôle International et les associations étudiantes de 14h à 18h.

  • 15h – 16h15 Atelier 1 « paroles d’internationaux »

Des étudiants et des personnels de l’université viendront partager leur expérience internationale. Quelles étaient leurs motivations ? Qu’en ont-ils retiré ?

  • 16h30 – 18h Atelier 2 « Mobilités durables » Christophe Dagot et Emilie Chevalier

Une mobilité internationale implique des déplacements, parfois lointains. Comment concilier responsabilité environnementale et maintenir la mobilité des étudiants et des personnels ?

  • A partir de 18 h Moment festif avec dégustation de produits internationaux et démonstration de danses du monde

Parce qu’international rime avec convivial, venez égayer vos papilles dans une ambiance festive !

MARDI 28 AVRIL 2026

  • 9h – 10h30 Atelier 3 Témoignage du Pr. Dominique Baillargeat et du Pr. Dieu Donné GNONLONFOUN

Deux regards croisés d’enseignants-chercheurs formés à UNILIM sur le rôle de l’international dans leur carrière.

  • 11h Inauguration de la Maison de l’International (sur invitation uniquement)

Vincent Jolivet, président de l’université, inaugurera la Maison de l’International en présence des partenaires territoriaux.

  • 12 h buffet déjeunatoire (sur invitation)

  • 14h – 15h15 Atelier 4 « Interculturalité au quotidien » (Camille Nau et Stéphanie Senos)

Parce que les interactions avec des publics internationaux ne vont pas toujours de soi, cet atelier vise à sensibiliser la communauté aux manières d’améliorer leur accueil et leur accompagnement.

  • 15h30 – 17h Atelier 5 « Pourquoi une stratégie internationale à l’université ? »

L’international à l’université reste un domaine relativement peu connu pour beaucoup. Alors, pourquoi vouloir en faire un pilier de l’université ?

  • 17h Clôture

Remise des prix « Ambassadeurs Unilim de l’international ». Conclusion musicale par les étudiants

Pour plus d’informations, contactez le Pôle International à l’adresse ri@unilim.fr

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L’Université de Limoges organise, du 24 au 28 avril 2026, le Printemps de l’international, un temps fort dédié à la valorisation de son engagement et de ses actions à l’international.

Service communication université de Limoges

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