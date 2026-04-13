Printemps de l’International, Campus de Vanteaux, Limoges

Printemps de l’International 27 et 28 avril Campus de Vanteaux Haute-Vienne

Sur inscription via le formulaire dédié

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T09:00:00+02:00 – 2026-04-27T18:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T09:00:00+02:00 – 2026-04-28T18:30:00+02:00

VENDREDI 24 AVRIL 2026

20e anniversaire du Bureau d’Accueil International à l’Insolite. Soirée festive réservée aux étudiants internationaux de l’université de Limoges – sur inscription.

LUNDI 27 AVRIL 2026

14 h Accueil

Ouverture du « Village de l’international » et café de bienvenue : stands et activités proposés par les services du Pôle International et les associations étudiantes de 14h à 18h.

15h – 16h15 Atelier 1 « paroles d’internationaux »

Des étudiants et des personnels de l’université viendront partager leur expérience internationale. Quelles étaient leurs motivations ? Qu’en ont-ils retiré ?

16h30 – 18h Atelier 2 « Mobilités durables » Christophe Dagot et Emilie Chevalier

Une mobilité internationale implique des déplacements, parfois lointains. Comment concilier responsabilité environnementale et maintenir la mobilité des étudiants et des personnels ?

A partir de 18 h Moment festif avec dégustation de produits internationaux et démonstration de danses du monde

Parce qu’international rime avec convivial, venez égayer vos papilles dans une ambiance festive !

MARDI 28 AVRIL 2026

9h – 10h30 Atelier 3 Témoignage du Pr. Dominique Baillargeat et du Pr. Dieu Donné GNONLONFOUN

Deux regards croisés d’enseignants-chercheurs formés à UNILIM sur le rôle de l’international dans leur carrière.

11h Inauguration de la Maison de l’International (sur invitation uniquement)

Vincent Jolivet, président de l’université, inaugurera la Maison de l’International en présence des partenaires territoriaux.

12 h buffet déjeunatoire (sur invitation)

14h – 15h15 Atelier 4 « Interculturalité au quotidien » (Camille Nau et Stéphanie Senos)

Parce que les interactions avec des publics internationaux ne vont pas toujours de soi, cet atelier vise à sensibiliser la communauté aux manières d’améliorer leur accueil et leur accompagnement.

15h30 – 17h Atelier 5 « Pourquoi une stratégie internationale à l’université ? »

L’international à l’université reste un domaine relativement peu connu pour beaucoup. Alors, pourquoi vouloir en faire un pilier de l’université ?

17h Clôture

Remise des prix « Ambassadeurs Unilim de l’international ». Conclusion musicale par les étudiants

Pour plus d’informations, contactez le Pôle International à l’adresse ri@unilim.fr

Campus de Vanteaux 39 rue Camille Guérin Limoges 87170 Vanteaux Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://formulaires.unilim.fr/printemps-international/ »}] [{« link »: « https://formulaires.unilim.fr/soiree-etudiants-internationaux/ »}, {« link »: « mailto:ri@unilim.fr »}]

L’Université de Limoges organise, du 24 au 28 avril 2026, le Printemps de l’international, un temps fort dédié à la valorisation de son engagement et de ses actions à l’international.

Service communication université de Limoges