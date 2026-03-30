Printemps de Monthelie 2026 Monthelie Monthelie

Printemps de Monthelie 2026 Monthelie Monthelie samedi 4 avril 2026.

Printemps de Monthelie 2026

Monthelie Dans tout le village et bien sûr dans le caveau des 14 viticulteurs participant. Monthelie Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-04

14 viticulteurs de Monthelie ouvrent leur caveau aux visiteurs et proposent la dégustation de leurs vins, en priorité l’appellation Monthelie.
Achat d’un verre 10€ à la mairie.   .

Monthelie Dans tout le village et bien sûr dans le caveau des 14 viticulteurs participant. Monthelie 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   printempsdemonthelie@gmail.com

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English : Printemps de Monthelie 2026

L’événement Printemps de Monthelie 2026 Monthelie a été mis à jour le 2026-03-24 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

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