Printemps de Monthelie 2026 Monthelie Monthelie
Printemps de Monthelie 2026 Monthelie Monthelie samedi 4 avril 2026.
Printemps de Monthelie 2026
Monthelie Dans tout le village et bien sûr dans le caveau des 14 viticulteurs participant. Monthelie Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
14 viticulteurs de Monthelie ouvrent leur caveau aux visiteurs et proposent la dégustation de leurs vins, en priorité l’appellation Monthelie.
Achat d’un verre 10€ à la mairie. .
Monthelie Dans tout le village et bien sûr dans le caveau des 14 viticulteurs participant. Monthelie 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté printempsdemonthelie@gmail.com
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English : Printemps de Monthelie 2026
L’événement Printemps de Monthelie 2026 Monthelie a été mis à jour le 2026-03-24 par Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne