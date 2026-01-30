PRINTEMPS DE POETES 2026 La révolution et ses idées à Soissons Soissons

PRINTEMPS DE POETES 2026 La révolution et ses idées à Soissons

2 rue de la Congrégation Soissons Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-17 18:00:00

fin : 2026-03-17

2026-03-17

A partir du tableau Le Serment à la liberté de Jean-Louis-Joseph Hoyer, poésie, récits, images et témoignages font revivre les idées révolutionnaires.

Inscriptions 03 23 59 91 20

2 rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

English :

Based on the painting Le Serment à la liberté by Jean-Louis-Joseph Hoyer, poetry, stories, images and personal accounts bring revolutionary ideas to life.

FREE

Registration 03 23 59 91 20

