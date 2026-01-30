PRINTEMPS DE POETES 2026 La révolution et ses idées à Soissons Soissons
PRINTEMPS DE POETES 2026 La révolution et ses idées à Soissons Soissons mardi 17 mars 2026.
PRINTEMPS DE POETES 2026 La révolution et ses idées à Soissons
2 rue de la Congrégation Soissons Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-17 18:00:00
fin : 2026-03-17
Date(s) :
2026-03-17
A partir du tableau Le Serment à la liberté de Jean-Louis-Joseph Hoyer, poésie, récits, images et témoignages font revivre les idées révolutionnaires.
GRATUIT
Inscriptions 03 23 59 91 20
A partir du tableau Le Serment à la liberté de Jean-Louis-Joseph Hoyer, poésie, récits, images et témoignages font revivre les idées révolutionnaires.
GRATUIT
Inscriptions 03 23 59 91 20 .
2 rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Based on the painting Le Serment à la liberté by Jean-Louis-Joseph Hoyer, poetry, stories, images and personal accounts bring revolutionary ideas to life.
FREE
Registration 03 23 59 91 20
L’événement PRINTEMPS DE POETES 2026 La révolution et ses idées à Soissons Soissons a été mis à jour le 2026-01-30 par CA GrandSoissons