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PRINTEMPS DEFILE DANS LA BASSE COUR SALLE DEBUSSY Croix

PRINTEMPS DEFILE DANS LA BASSE COUR SALLE DEBUSSY Croix

PRINTEMPS DEFILE DANS LA BASSE COUR SALLE DEBUSSY Croix mardi 21 avril 2026.

Lieu : SALLE DEBUSSY

Adresse : 27 RUE JEAN JAURÈS

Ville : 59170 Croix

Département : 59

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 10:30

PRINTEMPS DEFILE DANS LA BASSE COUR Début : 2026-04-21 à 10:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE DEBUSSY 27 RUE JEAN JAURÈS 59170 Croix 59

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