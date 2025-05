Printemps des artistes Margot Occhipinti – Hettange-Grande, 24 mai 2025 13:00, Hettange-Grande.

Moselle

Printemps des artistes Margot Occhipinti 8 Rue de la gendarmerie Hettange-Grande Moselle

Début : Dimanche Samedi 2025-05-24 13:00:00

fin : 2025-05-25 17:00:00

2025-05-24

2025-05-25

C’est déjà le dernier week-end du Printemps des artistes, ne manquez pas l’exposition de Margot Occhipinti, une passionnée de nature, de sciences et d’arts.

Travaillant principalement à l’aquarelle et à l’acrylique, elle puise son inspiration dans ses souvenirs, ses rêves et les paysages qui l’entourent. Chaque œuvre est le fruit d’une recherche minutieuse et porte un message profond. Détail après détail, elle donne vie à des créations où la nature occupe une place centrale.

Pour elle, peindre est une immersion totale, un moyen d’exprimer des émotions intenses et de s’évader. Une véritable parenthèse, une thérapie silencieuse où elle retranscrit avec sincérité ce qu’elle ressent.Tout public

8 Rue de la gendarmerie

Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@hettange-grande.fr

English :

It’s already the last weekend of Printemps des Artistes, so don’t miss the exhibition by Margot Occhipinti, an artist with a passion for nature, science and the arts.

Working mainly in watercolour and acrylic, she draws her inspiration from memories, dreams and the landscapes that surround her. Each work is the fruit of meticulous research and carries a profound message. Detail after detail, she brings to life creations in which nature takes center stage.

For her, painting is a total immersion, a means of expressing intense emotions and escapism. A true interlude, a silent therapy in which she transcribes her feelings with sincerity.

German :

Es ist bereits das letzte Wochenende des Künstlerfrühlings. Verpassen Sie nicht die Ausstellung von Margot Occhipinti, die eine Leidenschaft für die Natur, die Wissenschaft und die Kunst hat.

Sie arbeitet hauptsächlich mit Aquarell- und Acrylfarben und schöpft ihre Inspiration aus ihren Erinnerungen, Träumen und den Landschaften, die sie umgeben. Jedes ihrer Werke ist das Ergebnis einer sorgfältigen Recherche und trägt eine tiefgründige Botschaft in sich. Detail für Detail erweckt sie ihre Kreationen zum Leben, in denen die Natur eine zentrale Rolle spielt.

Für sie ist das Malen ein totales Eintauchen in die Natur, ein Mittel, um intensive Gefühle auszudrücken und dem Alltag zu entfliehen. Es ist eine echte Auszeit, eine stille Therapie, in der sie ihre Gefühle aufrichtig wiedergibt.

Italiano :

È già l’ultimo fine settimana del Printemps des artistes, quindi non perdetevi la mostra di Margot Occhipinti, appassionata di natura, scienza e arti.

Lavorando principalmente ad acquerello e acrilico, trae ispirazione dai suoi ricordi, dai suoi sogni e dai paesaggi che la circondano. Ogni opera è frutto di una ricerca meticolosa e porta con sé un messaggio profondo. Dettaglio dopo dettaglio, dà vita a creazioni in cui la natura gioca un ruolo centrale.

Per lei la pittura è un’immersione totale, un modo per esprimere emozioni intense e per evadere. È un vero e proprio interludio, una terapia silenziosa in cui trascrive i suoi sentimenti con sincerità.

Espanol :

Ya es el último fin de semana del Printemps des artistes, así que no se pierda la exposición de Margot Occhipinti, apasionada de la naturaleza, la ciencia y las artes.

Trabaja principalmente la acuarela y el acrílico, y se inspira en sus recuerdos, sus sueños y los paisajes que la rodean. Cada obra es fruto de una minuciosa investigación y encierra un profundo mensaje. Detalle a detalle, da vida a creaciones en las que la naturaleza desempeña un papel central.

Para ella, la pintura es una inmersión total, una forma de expresar emociones intensas y de evadirse. Es un verdadero interludio, una terapia silenciosa en la que transcribe sus sentimientos con sinceridad.

