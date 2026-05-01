Sussargues

PRINTEMPS DES ARTISTES

Sussargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Le printemps des artistes fait son retour à Sussargues !

Venez profiter d’un programme riche en animations et partager un bon moment avec les artistes présents.

Le printemps des artistes fait son retour à Sussargues !

Venez profiter d’un programme riche en animations et partager un bon moment avec les artistes présents.

Rendez-vous samedi 16 mai à partir de 10h, au parc du 14 juillet.

AU PROGRAMME

10h Lancement du Printemps de artistes

11h Rendez-vous sur site pour les enfants participant aux ateliers

– Création d’une œuvre participative avec le graffeur Tom (pour les 9/12 ans)

– Atelier maquillage et peinture avec Sussargues GRS (pour les 5/9 ans)

12h Apéritif offert par la municipalité avec interlude musical par le chorale adultes de l’école municipale de Sussargues.

15h Création de l’œuvre pérenne par les enfants, avec le graffeur Tom

16h Découverte de l’œuvre

On vous attend nombreux/ses ! .

Sussargues 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 87 42 70

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English :

Le printemps des artistes returns to Sussargues!

Come and enjoy a rich program of entertainment and share a good time with the artists present.

L’événement PRINTEMPS DES ARTISTES Sussargues a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER