Printemps des artistes Vernétois – Salle Robert Devaux Le Vernet 14 juin 2025 10:00

Allier

Printemps des artistes Vernétois Salle Robert Devaux Place Marcel GUILLAUMIN Le Vernet Allier

Début : 2025-06-14 10:00:00

fin : 2025-06-15 20:00:00

2025-06-14

2025-06-16

Les artistes Vernétois vous donne rendez-vous à partir du 14 juin pour leur traditionnel Printemps des artistes.

Salle Robert Devaux Place Marcel GUILLAUMIN

Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 51 00 contact@levernet.fr

English :

The artists of Vernétois invite you to join them from June 14 for their traditional Printemps des artistes.

German :

Die Künstler von Vernétois laden Sie ab dem 14. Juni zu ihrem traditionellen « Printemps des Artistes » ein.

Italiano :

Gli artisti del Vernétois vi aspettano dal 14 giugno per il loro tradizionale Printemps des artistes.

Espanol :

Los artistas de Vernétois le esperan a partir del 14 de junio para su tradicional Printemps des artistes.

