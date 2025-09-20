Printemps des arts 32e édition Au centre du village Montécheroux

Printemps des arts 32e édition

Au centre du village 12 Rue de la pommeraie Montécheroux Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Venez découvrir les talents de plus de 50 exposants en art et artisanat lors de cette 32e édition du Printemps des arts .

Les démonstrations de savoir-faire seront à l’honneur tout au long de la journée, avec une place spéciale dédiée aux forgeurs passionnés et à leurs frappe-devant .

Les enclumes résonneront également dans la forge du musée, un documentaire dévoilera l’art de la fabrication des pinces. Le magasin des fers, la salle des archives et la grande salle des collections seront ouverts à la visite, offrant un voyage fascinant dans le passé de ce village unique.

Artistes et artisans exposeront également leurs œuvres dans des salles et le long de la grande rue. .

Au centre du village 12 Rue de la pommeraie Montécheroux 25190 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 92 68 51 contact@museedelapince.fr

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English : Printemps des arts 32e édition

L’événement Printemps des arts 32e édition Montécheroux a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER