Printemps des arts exposition de Lise EspoListo Fondettes

Printemps des arts exposition de Lise EspoListo

1 Rue de la Grange aux Dîmes Fondettes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-06

Se relier à ce qui nous dépasse, saisir l’invisible, voilà ce qui m’intéresse avant tout dans la création artistique. La série des Matrices questionnent l’origine de la Vie ; les Disques Sacrés interrogent l’existence d’une mémoire universelle, tandis que Les Âmes célèbrent ces liens d’affinité entre les êtres, sorte de familles sur terre et dans l’au-delà. Dans ma recherche plastique, j’explore différents médiums, alternant surface et volume… .

1 Rue de la Grange aux Dîmes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 49 75 20 artsetpatrimoine37@gmail.com

English :

Connecting with that which is beyond us, grasping the invisible, is what interests me most in artistic creation. The Matrices series questions the origin of Life; the Disques Sacrés interrogate the existence of a universal memory, while Les Âmes …

