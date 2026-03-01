Printemps des arts exposition participative Place du Château Lesneven

Printemps des arts exposition participative

Place du Château Chapelle Saint-Joseph Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Cette année le Printemps des arts a proposé aux artistes et aux élèves de travailler autour des mots particules et humanoïde .

Cette exposition est le reflet de toutes leurs productions.

Entrée libre. Chapelle St-Joseph

Lundi 10h30-12h30 et 14h-18h

Mardi à samedi 14h-18h .

Place du Château Chapelle Saint-Joseph Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47

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English : Printemps des arts exposition participative

L’événement Printemps des arts exposition participative Lesneven a été mis à jour le 2026-03-11 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne