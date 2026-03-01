Printemps des arts exposition participative Place du Château Lesneven
Printemps des arts exposition participative Place du Château Lesneven mardi 24 mars 2026.
Printemps des arts exposition participative
Place du Château Chapelle Saint-Joseph Lesneven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 14:00:00
fin : 2026-04-06 18:00:00
Date(s) :
2026-03-24
Cette année le Printemps des arts a proposé aux artistes et aux élèves de travailler autour des mots particules et humanoïde .
Cette exposition est le reflet de toutes leurs productions.
Entrée libre. Chapelle St-Joseph
Lundi 10h30-12h30 et 14h-18h
Mardi à samedi 14h-18h .
Place du Château Chapelle Saint-Joseph Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 21 12 47
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English : Printemps des arts exposition participative
L’événement Printemps des arts exposition participative Lesneven a été mis à jour le 2026-03-11 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne