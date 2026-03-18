Printemps des châteaux du Médoc

Cussac-Fort-Médoc Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Et si vous profitiez du printemps pour pousser les portes des châteaux du Médoc ?

Les 28 et 29 mars 2026, le vignoble médocain vous donne rendez-vous pour la 35ᵉ édition du Printemps des Châteaux, un événement incontournable pour les amateurs de vin, de patrimoine et de belles découvertes.

Le temps d’un week-end, 100 châteaux répartis sur les 8 appellations du Médoc ouvrent exceptionnellement leurs portes et vous invitent à vivre une expérience unique au cœur des domaines. Derrière les grilles de ces propriétés emblématiques, partez à la rencontre des vignerons passionnés et découvrez les secrets de leurs vins.

Au programme visites de chais, dégustations commentées, rencontres avec les propriétaires, balades dans les vignes et animations conviviales. Autant de moments privilégiés pour explorer les coulisses du vignoble et partager l’authenticité du Médoc. .

Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Printemps des châteaux du Médoc

L’événement Printemps des châteaux du Médoc Cussac-Fort-Médoc a été mis à jour le 2026-03-12 par Margaux Médoc Tourisme