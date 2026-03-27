Printemps des cigognes Munster
Printemps des cigognes Munster samedi 4 avril 2026.
Printemps des cigognes
Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-04-04
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-04-04
De nombreuses animations vous attendent des jeux, des ateliers créatifs, des chasses aux œufs, des balades…
Partout en Alsace, ce sont les lièvres qui amènent les œufs de pâques…sauf dans la vallée de Munster. Chez nous se sont les cigognes…
De nombreuses animations sont au programme des jeux, des ateliers créatifs, des chasses aux œufs, des balades… Découvrez-les ! .
Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu
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English :
A wide range of activities await you: games, creative workshops, egg hunts, walks…
L’événement Printemps des cigognes Munster a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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