Printemps des cimetières – Boulogne-sur-Mer, 17 mai 2025

Pas-de-Calais

Cimetière de l'Est Rue Framery Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-18

2025-05-17

Visite rencontre « Le végétal au Cimetière de l’Est »

En lien avec le thème de la 10e édition « Faune, flore et biodiversité », découvrez les plantes et arbres, naturels et sculptés, qui végétalisent le Cimetière de l’Est avec le service Ville d’art et d’histoire. Au cours de cette visite, échangez sur l’entretien des espaces verts du cimetière avec Delphine Chalansonnet, responsable funéraire des cimetières de la Ville de Boulogne.

RDV à 10 h (durée 1h30) devant l’entrée du cimetière, rue de Framery

Visites flash « Les décors végétaux des sépultures du cimetière de l’Est »

L’ornementation des tombes au 19e siècle accorde aux végétaux et aux fleurs une place importante, témoin de nouvelles pratiques funéraires et d’une symbolique riche.

Samedi 17 mai et dimanche 18 mai à 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 (durée 45 minutes)

Rendez-vous devant l’entrée du cimetière, rue de Framery.

Toutes les visites sont gratuites .

Cimetière de l’Est Rue Framery

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 91 90 02 95

