Printemps des cimetières Charlieu
Printemps des cimetières Charlieu dimanche 10 mai 2026.
Printemps des cimetières
Cimetière de Montrocher Charlieu Charlieu Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:30:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Visite guidée par Les Amis des Arts de Charlieu au chevet du patrimoine funéraire, action pour la sauvegarde de 25 tombes remarquables.
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Cimetière de Montrocher Charlieu Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 60 08 17 amisdesartsdecharlieu@orange.fr
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English :
Guided tour by Les Amis des Arts de Charlieu of Charlieu’s funerary heritage, an initiative to save 25 remarkable tombs.
L’événement Printemps des cimetières Charlieu a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont