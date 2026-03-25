Printemps des cimetières

Cimetière de Montrocher Charlieu Charlieu Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:30:00

fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :

2026-05-10

Visite guidée par Les Amis des Arts de Charlieu au chevet du patrimoine funéraire, action pour la sauvegarde de 25 tombes remarquables.

.

Cimetière de Montrocher Charlieu Charlieu 42190 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 60 08 17 amisdesartsdecharlieu@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour by Les Amis des Arts de Charlieu of Charlieu’s funerary heritage, an initiative to save 25 remarkable tombs.

L’événement Printemps des cimetières Charlieu a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays de Charlieu Belmont