Printemps des cimetières Hilerrien maiatza – Saint-Jean-Pied-de-Port, 17 mai 2025 11:00, Saint-Jean-Pied-de-Port.

Pyrénées-Atlantiques

Printemps des cimetières Hilerrien maiatza Ancien cimetière Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 11:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Depuis 2017, les associations Lauburu et Terres de Navarre, en partenariat avec la Ville de Saint-Jean-Pied-de-Port, travaillent sur la restauration, le nettoyage et la végétalisation de l’ancien cimetière, patrimoine essentiel de l’histoire de la cité.

A l’occasion du Printemps des Cimetières, elles vous proposent de découvrir l’avancée des travaux grâce à une déambulation poétique et musicale. Nous nous arrêterons sur l’histoire d’une dizaine de sépultures, accompagnés en musique par Jean-Christian Irigoyen, balade ponctuée de lectures partagées d’extraits du livre de Christian Bobin Ressusciter .

La matinée se terminera autour du verre de l’amitié. .

Ancien cimetière

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@terresdenavarre.fr

English : Printemps des cimetières Hilerrien maiatza

German : Printemps des cimetières Hilerrien maiatza

Italiano :

Espanol : Printemps des cimetières Hilerrien maiatza

L’événement Printemps des cimetières Hilerrien maiatza Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Pays Basque