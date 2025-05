Printemps des Cimetières – Paray-le-Monial, 17 mai 2025 07:00, Paray-le-Monial.

Saône-et-Loire

Printemps des Cimetières Cimetière de Paray-le-Monial Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

A l’occasion du Printemps des Cimetières, cette 10ème édition vous emmène à la découverte du cimetière de Paray-le-Monial.

Le thème de cette année Faune, flore et biodiversité dans les cimetières sera l’occasion d’en apprendre plus sur la vie qui se cache dans nos cimetières et la symbolique de la nature présente sur les tombes. .

Cimetière de Paray-le-Monial

Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 73 48 07 xav.buteaud@gmail.com

English : Printemps des Cimetières

German : Printemps des Cimetières

Italiano :

Espanol :

L’événement Printemps des Cimetières Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-05-07 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I