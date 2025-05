Printemps des cimetières Visite guidée de la nécropole nationale Notre-Dame de Lorette – Ablain-Saint-Nazaire, 17 mai 2025 07:00, Ablain-Saint-Nazaire.

Pas-de-Calais

Printemps des cimetières Visite guidée de la nécropole nationale Notre-Dame de Lorette 2 Place de Notre Dame de Lorette Ablain-Saint-Nazaire Pas-de-Calais

Dans le cadre de la 10ème édition du Printemps des cimetières le Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous invite à découvrir certains de ses plus beaux sites de mémoire en France.

Depuis septembre 2023 la nécropole française Notre-Dame de Lorette est inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco en tant que sites funéraire et mémoriels de la Première Guerre mondial du front Ouest.

Cette visite vous permet de comprendre la gestion de la mort de masse pendant la Grande Guerre. Cette nécropole est la plus grande de la Première Guerre mondiale, 44 000 soldats y reposent, sous des croix ou dans des ossuaires.

Notre-Dame de Lorette est également un lieu de combats au début de la guerre, qui sera dépeinte comme la colline sanglante. Un cimetière provisoire est implanté là pendant la guerre dès 1915.

Découvrez comment le site s’est imposé après la Guerre pour devenir ce Haut lieu de mémoire. .

2 Place de Notre Dame de Lorette

Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

As part of the 10th edition of Printemps des cimetières, the Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to discover some of its most beautiful sites of remembrance in France.

German :

Im Rahmen der 10. Ausgabe des Frühlings der Friedhöfe lädt die Gedenkstätte 14-18 Notre-Dame de Lorette Sie dazu ein, einige ihrer schönsten Gedenkstätten in Frankreich zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito della 10ª edizione del Printemps des cimetières, il Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vi invita a scoprire alcuni dei più bei siti della memoria in Francia.

Espanol :

En el marco de la 10ª edición de Printemps des cimetières, el Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette le invita a descubrir algunos de sus más bellos lugares de memoria en Francia.

