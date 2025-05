Printemps des cimetières Visite guidée du cimetière allemand de la Maison Blanche – Neuville-Saint-Vaast, 17 mai 2025 07:00, Neuville-Saint-Vaast.

Pas-de-Calais

Printemps des cimetières Visite guidée du cimetière allemand de la Maison Blanche Route départementale 937 Neuville-Saint-Vaast Pas-de-Calais

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Dans le cadre du Printemps des cimetières l’équipe du Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous invite à découvrir certains des plus beaux sites de mémoire en Artois.

Cimetière allemand inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en tant que Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest)

Cette visite vous permet de comprendre la gestion de la mort de masse suite à la Grande Guerre. Des choix et des aménagements ont été fait pour honorer les morts des nations qui ont combattu et des hommes qui sont morts sur le sol français.

Ce secteur était aux mains des allemands et été particulièrement fortifié, vous pourrez notamment découvrir les restes d’un blockhaus au sein même de ce cimetière. .

Route départementale 937

Neuville-Saint-Vaast 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

As part of Printemps des cimetières, the team at the Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to discover some of the most beautiful sites of remembrance in the Artois region.

German :

Im Rahmen des Frühlings der Friedhöfe lädt Sie das Team des Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette dazu ein, einige der schönsten Gedenkstätten im Artois zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito del Printemps des cimetières, l’équipe del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vi invita a scoprire alcuni dei più bei siti della memoria in Artois.

Espanol :

En el marco de Printemps des cimetières, el equipo del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette le invita a descubrir algunos de los más bellos lugares de memoria de Artois.

