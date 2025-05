Printemps des cimetières Visite guidée du cimetière du Cabaret rouge – Souchez, 17 mai 2025 07:00, Souchez.

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Dans le cadre du Printemps des cimetières l’équipe du Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous invite à découvrir certains des plus beaux sites de mémoire en Artois.

Découvrez l’un des plus importants cimetières du Commonwealth de la région.

Avec ses 7 665 tombes de soldats, dont plus de la moitié ne sont pas identifiés, ce cimetière est l’un des plus importants cimetières du Commonwealth de la région.

En mai 2000, le corps d’un soldat non identifié d’origine canadienne situé à la parcelle 8, rang E, emplacement 7, est rapatrié au Canada. Il est enterré au cours d’une cérémonie officielle au pied du monument commémoratif de la guerre à Ottawa et devient dès lors le Soldat inconnu de la nation canadienne. .

5000 F rue Carnot

Souchez 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

As part of Printemps des cimetières, the team at the Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to discover some of the most beautiful sites of remembrance in the Artois region.

German :

Im Rahmen des Frühlings der Friedhöfe lädt Sie das Team des Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette dazu ein, einige der schönsten Gedenkstätten im Artois zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito del Printemps des cimetières, l’équipe del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vi invita a scoprire alcuni dei più bei siti della memoria in Artois.

Espanol :

En el marco de Printemps des cimetières, el equipo del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette le invita a descubrir algunos de los más bellos lugares de memoria de Artois.

