Printemps des cimetières Visite guidée du Mémorial canadien – Givenchy-en-Gohelle, 17 mai 2025 07:00, Givenchy-en-Gohelle.

Pas-de-Calais

Printemps des cimetières Visite guidée du Mémorial canadien Route départementale 55 Chemin des canadiens Givenchy-en-Gohelle Pas-de-Calais

Dans le cadre du Printemps des cimetières l’équipe du Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vous invite à découvrir certains des plus beaux sites de mémoire en Artois.

Mémorial canadien inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco en tant que Sites funéraires et mémoriels de la Première Guerre mondiale (Front Ouest)

Suivez un guide canadien, qui vous racontera l’importance de ce lieu pour le Canada. Un lieu de mémoire pour cette jeune nation dont des milliers d’hommes ont perdu la vie ici même.

Cette crête de Vimy est une position stratégique lors de la Première Guerre mondiale, que les canadiens parviendront à reprendre lors de la Bataille d’Arras en avril 1917. .

Route départementale 55 Chemin des canadiens

Givenchy-en-Gohelle 62580 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

English :

As part of Printemps des cimetières, the team at the Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette invites you to discover some of the most beautiful sites of remembrance in the Artois region.

German :

Im Rahmen des Frühlings der Friedhöfe lädt Sie das Team des Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette dazu ein, einige der schönsten Gedenkstätten im Artois zu entdecken.

Italiano :

Nell’ambito del Printemps des cimetières, l’équipe del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette vi invita a scoprire alcuni dei più bei siti della memoria in Artois.

Espanol :

En el marco de Printemps des cimetières, el equipo del Centre d’histoire du Mémorial 14-18 Notre-Dame de Lorette le invita a descubrir algunos de los más bellos lugares de memoria de Artois.

