Printemps des Cités-jardin Visite de la Cité Lafarge Entrée de la Cité Lafarge La Couronne

Printemps des Cités-jardin Visite de la Cité Lafarge

Entrée de la Cité Lafarge Angle rue Léonard-Jarraud La Couronne Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Dans le cadre de la manifestation Printemps des Cités-jardins , venez découvrir de façon originale cette cité ouvrière exceptionnelle bâtie dans les années 1930 à proximité de la cimenterie Lafarge.



En compagnie de Laetitia Copin-Merlet.

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Entrée de la Cité Lafarge Angle rue Léonard-Jarraud La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48 pah@grandangouleme.fr

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English :

As part of the Printemps des Cités-jardins event, come and discover this exceptional workers’ housing estate built in the 1930s near the Lafarge cement plant.



With Laetitia Copin-Merlet.

L’événement Printemps des Cités-jardin Visite de la Cité Lafarge La Couronne a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême