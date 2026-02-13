Printemps des enfants 2026 – Les mondes aquatiques, Pôle culturel et scientifique de Rochebelle, Alès

Printemps des enfants 2026 – Les mondes aquatiques 11 et 12 avril Pôle culturel et scientifique de Rochebelle Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T14:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00

Le Pôle culturel et scientifique d’Alès accueillera une nouvelle édition du Printemps des Enfants, un rendez-vous gratuit devenu incontournable pour les familles du territoire.

Placée sous le thème des Mondes aquatiques, la manifestation proposera un vaste programme d’animations, d’expositions et d’ateliers invitant petits et grands à explorer la richesse des rivières, des lacs et des océans.

Au cœur de l’événement, l’exposition interactive « 20 000 Yeux sous les Mers », conçue par le Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique, plongera le public dans l’univers de l’exploration subaquatique et à la découverte d’espèces étonnantes, réelles ou issues de l’imaginaire. Elle sera accompagnée de plusieurs expositions proposées notamment par le Seaquarium Institut Marin du Grau-du-Roi et l’EPTB Gardons, consacrées aux hippocampes, aux requins et à la photographie subaquatique.

Tout au long du week-end, contes scientifiques, ateliers sur la biodiversité des rivières, expériences autour des océans et des fossiles, créations artistiques, fresques collaboratives, stop motion, bruitages, réalité virtuelle, aquariums pédagogiques et quiz interactifs permettront d’apprendre en s’amusant.

Le public pourra également assister à des séances de planétarium, observer le soleil selon les conditions météorologiques, participer à des ateliers cirque en famille, découvrir spectacles, robots, mini-ferme, balades à poneys, circuit de voitures télécommandées ou encore animations scientifiques autour de la chimie, de l’énergie et de l’archéologie.

Conçu comme un grand voyage entre science, imaginaire et découverte, ce week-end festif promet une immersion complète dans les mondes aquatiques, à vivre en famille au cœur d’Alès.

Le programme détaillé arrive très bientôt…

Pôle culturel et scientifique de Rochebelle 155 faubourg de Rochebelle, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 56 42 30 https://www.facebook.com/AlesPoleCulturelScientifique/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 56 42 30 »}]

Réservez votre week-end du 11 & 12 avril pour l’édition 2026 ! évènement manifestation