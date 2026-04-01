Printemps des familles Chasse au temps

128 Rue Thiers Lillebonne Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 16:30:00

Date(s) :

2026-04-15

En famille, partez à la recherche de petits trésors dans le parc des Aulnes. Vous pourriez même rencontrer un lapin blanc, une Reine de cœur et une petite fille blonde qui court… RDV au parc des Aulnes.

En famille pour les enfants de 2 à 10 ans. .

128 Rue Thiers Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 50 50

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English : Printemps des familles Chasse au temps

L’événement Printemps des familles Chasse au temps Lillebonne a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme