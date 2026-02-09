Printemps des femmes et des filles Exposition DEBOUT Fougères

Printemps des femmes et des filles Exposition DEBOUT

Rue des Frères Devéria Fougères Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-04

DEBOUT Les femmes en luttes dans les années 70 est un projet théâtral dirigé par Frédérique Mingant et Delphine Battour. Il retrace les luttes féministes des années 1970, décennie marquée par de grandes avancées comme la légalisation de la contraception et de l’avortement, et par l’émergence de nombreux combats égalité professionnelle, libertés sexuelles, reconnaissance du viol, visibilité des femmes racisées.Pour raconter cette effervescence, huit

autrices ont été invitées à écrire chacune une pièce courte inspirée d’un aspect de la période. .

Rue des Frères Devéria Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 94 89 89

