Printemps des femmes et des filles Exposition Thaïs Guimard Fougères

Printemps des femmes et des filles Exposition Thaïs Guimard

Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine

Née en 1997 à Nantes, Thaïs Guimard est autrice de bande dessinée. Formée à l’ÉESI d’Angoulême, elle rejoint en 2022 la Maison des Auteurs pour 1 an,où elle débute l’écriture de Retour à Carmélites. Elle est membre du collectif Next Revel et co-fondatrice du festival de microédition Zinzinerie à Rennes, où elle vit depuis 2023. .

Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90

