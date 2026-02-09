Printemps des femmes et des filles Exposition Thaïs Guimard Fougères
Esplanade des Chaussonnières Fougères Ille-et-Vilaine
Début : 2026-02-16
fin : 2026-03-28
2026-02-16
Née en 1997 à Nantes, Thaïs Guimard est autrice de bande dessinée. Formée à l’ÉESI d’Angoulême, elle rejoint en 2022 la Maison des Auteurs pour 1 an,où elle débute l’écriture de Retour à Carmélites. Elle est membre du collectif Next Revel et co-fondatrice du festival de microédition Zinzinerie à Rennes, où elle vit depuis 2023. .
Esplanade des Chaussonnières Fougères 35300 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 51 10 90
