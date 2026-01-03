Printemps des métiers 3ème édition Salle polyvalente Clamecy

Printemps des métiers 3ème édition

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 13:30:00

fin : 2026-04-02 16:30:00

Date(s) :

2026-04-02

La Communauté de Communes Haut Nivernais Val d’Yonne vous donne rdv le 2 avril 2026 à la Salle Polyvalente de Clamecy pour découvrir le Printemps des Métiers, un rendez-vous incontournable pour l’orientation, la formation et l’emploi sur notre territoire !

Près de 100 exposants vous accueilleront dans des villages thématiques entreprise, formation, orientation. Découvrez de nombreux secteurs santé, aide à domicile, BTP, artisanat, secteur public, industrie, commerce, numérique, monde du vivant et animation…

Animations immersives pour découvrir les métiers autrement

Démonstration de pilotage de drone de la gendarmerie

Reconstitution d’une scène de crime

Simulateur de conduite et de peinture automobile

Casque de réalité virtuelle

Coiffure et esthétique

Atelier chocolat-pâtisserie

Impression 3D

Simulateur de soudure

Découverte de la poterie Travail de la terre

Matinée réservée aux scolaires

Après-midi ouverte à tous familles, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion ou curieux des métiers de demain.

Événement engagé et éco-responsable tri sélectif, vaisselle réutilisable et points d’eau pour réduire les bouteilles plastiques.

Entrée gratuite tout public venez nombreux ! .

Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Printemps des métiers 3ème édition

L’événement Printemps des métiers 3ème édition Clamecy a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Clamecy Haut Nivernais