Printemps des métiers 3ème édition Salle polyvalente Clamecy
Printemps des métiers 3ème édition Salle polyvalente Clamecy jeudi 2 avril 2026.
Printemps des métiers 3ème édition
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-02 13:30:00
fin : 2026-04-02 16:30:00
Date(s) :
2026-04-02
La Communauté de Communes Haut Nivernais Val d’Yonne vous donne rdv le 2 avril 2026 à la Salle Polyvalente de Clamecy pour découvrir le Printemps des Métiers, un rendez-vous incontournable pour l’orientation, la formation et l’emploi sur notre territoire !
Près de 100 exposants vous accueilleront dans des villages thématiques entreprise, formation, orientation. Découvrez de nombreux secteurs santé, aide à domicile, BTP, artisanat, secteur public, industrie, commerce, numérique, monde du vivant et animation…
Animations immersives pour découvrir les métiers autrement
Démonstration de pilotage de drone de la gendarmerie
Reconstitution d’une scène de crime
Simulateur de conduite et de peinture automobile
Casque de réalité virtuelle
Coiffure et esthétique
Atelier chocolat-pâtisserie
Impression 3D
Simulateur de soudure
Découverte de la poterie Travail de la terre
Matinée réservée aux scolaires
Après-midi ouverte à tous familles, étudiants, demandeurs d’emploi, salariés en reconversion ou curieux des métiers de demain.
Événement engagé et éco-responsable tri sélectif, vaisselle réutilisable et points d’eau pour réduire les bouteilles plastiques.
Entrée gratuite tout public venez nombreux ! .
Salle polyvalente Boulevard Misset Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Printemps des métiers 3ème édition
L’événement Printemps des métiers 3ème édition Clamecy a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Clamecy Haut Nivernais