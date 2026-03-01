Printemps des nocturnes à Der Nature Giffaumont-Champaubert

Printemps des nocturnes à Der Nature

Der Nature Giffaumont-Champaubert Marne

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Tout public

Bruits de pas et cris nocturnes, venez découvrir quels animaux s’éveillent la nuit. Une première partie se réalisera en salle pour présenter les diverses espèces du territoire, suivi d’une balade au crépuscule. Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. Sur inscription. .

Der Nature Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

