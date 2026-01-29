Printemps des petites pouces Atelier Mouvement Dansé Médiathèque Intercommunale Montélimar
Printemps des petites pouces Atelier Mouvement Dansé Médiathèque Intercommunale Montélimar jeudi 5 mars 2026.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2026-03-05 11:00:00
fin : 2026-03-05 12:00:00
2026-03-05
Un moment pour partager, rire, aimer et danser avec son tout petit.
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
A moment to share, laugh, love and dance with your little one.
