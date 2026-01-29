Printemps des petites pouces Atelier Mouvement Dansé Médiathèque Intercommunale Montélimar

Printemps des petites pouces Atelier Mouvement Dansé

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 11:00:00

fin : 2026-03-05 12:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Un moment pour partager, rire, aimer et danser avec son tout petit.

.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A moment to share, laugh, love and dance with your little one.

L’événement Printemps des petites pouces Atelier Mouvement Dansé Montélimar a été mis à jour le 2026-01-29 par Montélimar Tourisme Agglomération