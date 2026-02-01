Printemps des Petites Pouces Exposition La promenade des canards de Claire Garralon Médiathèque Intercommunale Montélimar
Printemps des Petites Pouces Exposition La promenade des canards de Claire Garralon
Médiathèque Intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : Lundi 2026-03-02
fin : 2026-03-28
2026-03-02
Exposition qui permet l’éveil aux mots, à la lecture et à l’imaginaire pour les tout-petits et leurs familles, à travers la découverte de l’expo-jeu La promenade des canards (d’après l’œuvre de l’auteure-illustratrice Claire Garralon)
Médiathèque Intercommunale 16 Av. du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
An exhibition that introduces toddlers and their families to words, reading and the imagination, through the discovery of the exhibition-game La promenade des canards (based on the work of author-illustrator Claire Garralon)
