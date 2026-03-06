PRINTEMPS DES POÈTES 2026 ATRIUM Montpellier

PRINTEMPS DES POÈTES 2026 ATRIUM

Le 29 janvier, de 19h30 à 21h30, l’université Paul-Valéry invite le public à une expérience poétique et sensorielle inédite, ATRIUM sous les étoiles la Nuit de la lecture à la bibliothèque universitaire, où littérature, musique et arts vivants s’entrelacent.

Le 18 mars, Atrium vibrera au rythme de la 28e édition du Printemps des Poètes. Atelier d’écriture, scène ouverte et rencontres feront résonner le thème de cette édition 2026, Liberté, force vive déployée .

La poésie comme laboratoire de la langue et espace d’émancipation c’est l’esprit de la nouvelle édition du Printemps des Poètes que s’apprête à célébrer l’Université de Montpellier Paul-Valéry. Le mercredi 18 mars, Atrium accueillera un temps fort imaginé par le service d’action culturelle de la Bibliothèque universitaire, en partenariat avec le poète et animateur d’ateliers d’écriture Stéphane Page.

À l’heure où la liberté d’expression et la qualité du langage dans l’espace public sont mises à l’épreuve, l’université choisit de faire de la poésie un vecteur d’expérimentation et de partage. Espace de travail sur la forme autant que sur le sens, elle invite à oser, à déplacer les frontières, à affirmer une voix singulière.

Un atelier pour écrire, une scène pour dire

Le dispositif principal se déploiera en deux temps.

De 13h30 à 16h30, un atelier d’écriture proposera aux participants étudiants, personnels et publics extérieurs d’explorer les rayons poésie de la BU. À partir des œuvres consultées, chacun sera invité à entrer à son tour dans le corpus, à inventer sa propre forme, guidé par les consignes de Stéphane Page. Lire, puis écrire devenir acteur plutôt que simple spectateur.

À partir de 18h, place à la scène ouverte. Les textes écrits dans l’après-midi pourront être dits à voix haute, et l’ensemble du public sera invité à venir partager des poèmes personnels ou choisis. Un moment d’expression orale dans l’espace public du campus, fidèle à la vocation d’Atrium un lieu culturel d’envergure, ouvert sur la ville.

Une programmation élargie tout au long du mois

Le Printemps des Poètes se poursuivra le 24 mars avec une soirée Poetry Talks , organisée avec le soutien de Miranda, autour d’une lecture bilingue avec la poétesse Lisa Suhair Majaj. Cette lecture sera précédée de la cérémonie de remise des prix du premier concours de poésie Poetry Talks.

Par ailleurs, trois expositions consacrées à la lutte pour la liberté et les droits des femmes et des personnes LGBTQIA+ seront présentées du 9 au 19 mars dans les étages d’Atrium. Une résonance visuelle et politique avec le thème Liberté, force vive déployée , qui souligne combien la création artistique demeure un levier d’engagement.

En s’inscrivant dans un grand rendez-vous national tout en mobilisant ses partenaires culturels et son réseau, l’Université Paul-Valéry affirme plus que jamais sa volonté de faire de la poésie un bien commun.

En pratique

Printemps des Poètes 2026 Université Paul-Valéry

Mercredi 18 mars 2026

– 13h30–16h30 Atelier d’écriture (Salle Archipel 1, Atrium)

– 18h–20h30 Scène ouverte (hall ou parvis d’Atrium en fonction de la météo)

Mardi 24 mars soirée Poetry Talks avec Lisa Suhair Majaj (Auditorium, Atrium)

Bâtiment Atrium

Université de Montpellier Paul-Valéry Campus route de Mende

Tram ligne 5 Arrêt Université Paul-Valéry

Entrée libre .

English :

On January 29, from 7:30pm to 9:30pm, Paul-Valéry University invites the public to a unique poetic and sensory experience, ATRIUM under the stars: Reading Night at the University Library, where literature, music and the performing arts intertwine.

