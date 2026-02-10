PRINTEMPS DES POÈTES 2026 BALLE À MOTS

Langogne Lozère

Balle à mots n’est pas simplement un spectacle de contes ordinaire.

C’est un univers où tout devient aérien, léger. Ici le jonglage dépasse la technique pour devenir un véritable langage, un moyen d’expression à part entière.

Chaque objet lancé dans l’air, chaque mouvement effectué, porte en lui des émotions et du sens.

Les mots, quant à eux, se transforment en mouvements, en gestes qui prennent vie sous vos yeux.

Lorsque les mots s’envolent, ils racontent des histoires. Martin mêle contes jonglé, histoire poétique et poème dans une harmonie qui vous fera vibrer.

Laisser vous bercer par sa voix chaleureuse, qui donne vie à chaque mot et à chaque geste.

Dans ce spectacle parfois enfantin et amusant, parfois tragique ou philosophique, Martin vous rappelle votre condition humaine et

vous donne une clef pour la supporter Tout est poésie. .

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 69 27 65

English :

Balle à mots is no ordinary storytelling show.

It’s a universe where everything becomes light and airy. Here, juggling goes beyond technique to become a veritable language, a means of expression in its own right.

Every object thrown in the air, every movement made, carries with it emotions and meaning.

