PRINTEMPS DES POÈTES 2026

Barjac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Lucas Lombard évolue dans un registre hors du temps. Auteur-compositeur-interprète, il cultive une chanson de l’intime avec des textes tendres sur des

mélodies sensibles. Il balise de sa musique la trajectoire d’une vie à l’aube la vingtaine, entre les nuits fiévreuses, les amours déçues et un futur incertain.

Lucas Lombard affine un style tendre, avec une écriture cinématographique à la Vincent Delerm, qui rappelle les perditions sentimentales des personnages

d’Eric Rohmer. Un petit personnage mélancolique de Sempé face aux grands enjeux d’un monde qui ne l’attend pas.

Lucas Lombard est Coup de cœur de l’Académie Charles Cros en 2024 pour son album Première nuit . .

Barjac 48000 Lozère Occitanie +33 6 87 83 28 95

English :

Lucas Lombard evolves in a timeless register. A singer-songwriter, he cultivates an intimate style of song, with tender lyrics set to sensitive melodies

sensitive melodies. His music traces the trajectory of a life at the dawn of his twenties, between feverish nights, disappointed loves and an uncertain future.

