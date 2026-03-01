Printemps des poètes 2026 Salle Toulouse Lautrec Bayeux

Printemps des poètes 2026

Salle Toulouse Lautrec 23 rue des teinturiers Bayeux Calvados

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

2026-03-21

Théâtre.

Spectacle vivant éphémère sur le thème du Printemps des poètes 2026 Liberté, Force vive, déployée, créé lors d’une journée de création artistique ouverte à toutes et tous (sur inscription).

Entrée gratuite à 20h (participation volontaire au chapeau), réservation conseillée.

Liberté. Force vive. déployée

Journée de création artistique accompagnée par les comédiens de la toute jeune compagnie professionnelle Suivez le Lapin de Saint-Vigor Le Grand .

La journée de préparation du spectacle commence à 10h et se termine avec la fin du spectacle (repas partagé le midi).

Cette création collective est ouverte à toutes les personnes atteintes de curiosité, de désir de création, d’envie de collectif, d’échanges et d’ouverture !

Différents arts seront convoqués (écriture, lecture à voix haute, musique, chant, danse, théâtre, peinture, sculpture) au gré des envies et des talents des participants (12 maximum).

Participation de 35 euros pour la journée (dont adhésion au Théâtre de Liens, sinon 25 euros pour les adhérents)

Spectacle le samedi à 20h, ouvert à toutes et tous, participation au chapeau.

Le dimanche à 15h, version plus participative, amenez vos textes et idées de partage…

Jauge limitée donc réservation conseillée. .

+33 6 80 53 92 70 theatredeliens.contact@gmail.com

English : Printemps des poètes 2026

Theatre performance.

An ephemeral live performance on the theme of the Printemps des poètes 2026: Liberty, Force vive, déployée, created during a day of artistic creation open to all (registration required).

Free admission at 8pm (voluntary contribution by the hat), booking recommended.

