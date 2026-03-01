Printemps des Poètes 2026 Exposition interactive Bertsolaritza zonbait behako Saint-Jean-de-Luz

Printemps des Poètes 2026 Exposition interactive Bertsolaritza zonbait behako

Le Printemps des Poètes s’invite à Saint-Jean-de-Luz En mars, les mots prennent l’air. La poésie se déploie, libre et vibrante, à travers la ville, portée par un partenariat renouvelé entre la Ville de Saint-Jean-de-Luz et le Cercle des poètes. Sous le thème national Liberté, force déployée , lectures, expositions, ateliers, concerts et scènes ouvertes viendront célébrer une poésie plurielle écrite, orale, chantée, exposée — en français comme en basque. Laissez-vous traverser par les mots !

Regards sur l’improvisation versifiée et chantée en langue basque.

En partenariat avec l’Institut culturel basque.

1er, 2ème et 3ème étage .

Médiathèque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 28 99

