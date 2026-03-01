Printemps des Poètes 2026 Place du Lieutenant Georges Morel Grasse
Printemps des Poètes 2026 Place du Lieutenant Georges Morel Grasse samedi 14 mars 2026.
Printemps des Poètes 2026
Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-21 2026-03-25
Le Printemps des Poètes à la Médiathèque Charles Nègre !
.
Place du Lieutenant Georges Morel Médiathèque Charles Nègre Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 05 59 30 bibliotheque@ville-grasse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Le Printemps des Poètes at the Médiathèque Charles Nègre!
L’événement Printemps des Poètes 2026 Grasse a été mis à jour le 2026-03-09 par Pays de Grasse Tourisme